Карпинск, Свердловская область, , 09:12 — REGNUM В Свердловской области спасли двух туристов, один из которых сломал ногу на горе в Карпинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В спасательном ведомстве уточнили, что группа не была зарегистрирована. Туристов спустили с горы, и пострадавший гражданин получил медицинскую помощь.

Отметим, что тревожный сигнал поступил в дежурные службы 1 декабря. Для спасения туристов были привлечены 13 человек и четыре единицы техники. В 14:30 спасатели прибыли в посёлок Кытлым и в течение трёх часов добирались до расположенного в районе горы Косьвинский Камень лагеря туристов. На месте пострадавшему наложили шину и эвакуировали его в посёлок, где ожидала машина скорой помощи.