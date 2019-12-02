Париж, , 09:05 — REGNUM Трое спасателей, находившие в рухнувшем вертолете, погибли во время спасательной операции на юго-востоке Франции. Об этом сообщила пресс-служба французского МВД.

В заявлении министерства говорится, что вертолет вылетел вечером 1 декабря в район, на который обрушился ливень, для проведения разведывательно-спасательной операции. Вскоре связь с ним была потеряна, и было решено начать поиски пропавшего экипажа. В ночь на 2-е декабря нашли трех погибших, находившихся в рухнувшем вертолёте.

Проводится проверка по выяснению причины авиакатастрофы.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря национальная метеорологическая служба Meteo France объявила о красном уровне опасности из-за дождей в департаментах Вар и Приморские Альпы. Обильные осадки стали причиной наводнения.