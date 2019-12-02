Владивосток, , 09:01 — REGNUM С начала 2019 года в Приморье произошло 714 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом получается, что водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершают каждое 13-е дорожно-транспортное происшествие, рассказали в ГИБДД Приморья.

С начала года в «пьяных» ДТП погибло 75 человек, ещё 500 получили ранения. Наиболее опасное время — с 20:00 до 21:00 в выходные дни», — рассказали в ведомстве.

Наиболее аварийными городами остаются Уссурийск и Владивосток. С начала года более 10 тысяч водителей было отстранено от управления транспортным средством из-за того, что они находились в состоянии опьянения. Нетрезвая езда может стоить водителю лишения прав на два года и 30 тыс. рублей штрафа. Повторное аналогичное нарушение может обойтись в 300 тыс. рублей штрафа и до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, за повторное нарушение правил дорожного движения, езду в состоянии опьянения, житель Свердловской области приговорён судом к лишению свободы сроком на 10 месяцев.