Чита, , 08:56 — REGNUM В Забайкальском крае, где накануне, 1 декабря, случилась страшное ДТП, в котором погибли 19 человек и ещё 19 пострадали, особое внимание уделяют состоянию выживших.

Как сообщает губернаторская пресс-служба со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Валерия Кожевникова, один самолет санавиации медицины катастроф прибыл в Нерчинск, где ведётся дополнительное обследование с тем, чтобы эвакуировать двух пациентов в краевую клиническую больницу.

«В Шилке ведется стабилизация состояния здоровья больных, делается компьютерная томография повторно в динамике, там тоже находится вертолет. Также будет проведена дополнительная консультация со специалистами Института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», — пояснили в минздраве. Там же отметили, что лекарственных препаратов в лечебных учреждениях, где находятся пострадавшие, достаточно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Сретенском районе произошло смертельное ДТП: пассажирский автобус слетел с моста через реку Куэнга, 19 человек погибли, ещё 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы.

В Сретенской ЦРБ сейчас получают лечение шесть человек, в том числе один ребёнок 12 лет. Известно, что четверых пострадавших туда доставили медики, а ещё двое обратились самостоятельно сегодня, 2 декабря. В районе объявлен траур.

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