Ростов-на-Дону, , 08:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме на проспекте Ворошиловском произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

По прибытию пожарных расчетов, огонь полыхал на площади 40 квадратных метров. Специалистам удалось спасти 11 человек. В ведомстве уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону участились случаи пожаров в жилых домах в связи с наступлением холодов. Жителей региона просят соблюдать все меры безопасности при использовании дополнительных источников тепла.