Южно-Сахалинск, , 08:58 — REGNUM Мощный циклон со снегопадом и штормовым ветром до 30 м/сек ожидают на Сахалине 3 и 4 декабря, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На север Сахалина циклон принесет обильные осадки — до 20 мм, сильную метель, видимость на дорогах менее 500 метров. Ночью порывы ветра могут достигать 35 м/сек. В других районах острова ожидаются ветер до 30 м/сек, снегопады.

На Курилах ожидаются умеренные осадки и ветер до 28 м/сек.

Как сообщало ИА REGNUM, из Японии на Камчатку идет циклон с сильными снегопадами и штормом.