Уфа, , 08:56 — REGNUM В Башкирии ожидается похолодание до минус 22 С. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управленияпо гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По словам синоптиков, 2 ноября в Башкирии ожидается гололед, гололедица и снежный накат, а также ухудшение видимости. Температура днем от — 1 до — 6 С. А вот 3 декабря по прогнозу синоптиков, ночью ожидается похолодание от — 12 до — 17 С, при прояснении до — 22 С. Местами небольшой снег.

ГИБДД Уфы просит водителей не оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Стражи порядка в связи с ухудшением погодных условий просят всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.