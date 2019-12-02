Посёлок Куеда, Пермский край, , 08:49 — REGNUM В Куединском районе Пермского края автомобиль Lexus под управлением пьяного водителя врезался в группу пешеходов. Один человек погиб, двое госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 1 декабря. Трое мужчин шли по обочине дороги во встречном направлении транспортному средству. Один пешеход (22-летний парень) сбит насмерть. Еще двое молодых людей (возраст 22 года и 25 лет) доставлены в больницу. У одного госпитализированного диагностирован перелом ноги, у второго — множественные ушибы.

По данным полиции, в момент ДТП водитель «Лексуса» был пьян. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.