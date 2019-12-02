Сретенск, Забайкальский край, , 08:48 — REGNUM Врачи оценивают как удовлетворительное состояние 12-летней девочки, пострадавшей в ДТП с автобусом в Забайкалье. Об этом сообщил 2 декабря и. о. главного врача Сретенской центральной районной больницы Анатолий Убинин.

Врач напомнил, что девочка — единственный среди пострадавших ребёнок — поступила в больницу в тяжелом состоянии. Теперь её готовят к переводу в отделение травматологии.

«Её и еще троих взрослых готовим сегодня к переводу в отделение травматологии», — сказал Убинин ТАСС.

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Еще двое взрослых находятся в больнице города Нерчинска, они остаются в реанимации. Семь человек находятся в Шилкинской центральной районной больнице, двое из них — в тяжелом состоянии. Остальные шестеро пострадавших находятся в Чите, из них в реанимации остаются четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур по погибшим в ДТП с туристическим автобусом. При падении транспортного средства с моста в Сретенском районе погибли 19 человек.

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