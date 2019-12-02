Горно-Алтайск, , 08:47 — REGNUM В столице Горного Алтая вынесен приговор членам организованной преступной группы, содержавшей притоны для занятия проституцией. Подробности процесса сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Двое мужчин и две женщины организовали своё незаконное «дело» ещё в 2013 году. При этом вовлекали в занятие проституцией в том числе несовершеннолетних девушек, которые оказывали интимные услуги.

«Покинуть данную контору девушкам, занимающимися проституцией, было практически невозможно. Для этого необходимо было заплатить значительную сумму денежных средств либо привести вместо себя другую женщину», — отметили в прокуратуре.

Пресечь деятельность ОПГ правоохранителям удалось в марте 2017 года. Однако в суде обвиняемые свою вину не признали. Тем не менее судья приговорил их к лишению свободы от двух до шести лет в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии были задержаны члены преступной организации, специализировавшиеся на незаконной организации азартных игр, проституции и вымогательстве на территории Улан-Удэ. В квартире одного из них при обыске было найдено большое количество взрывчатки.

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