Ульяновск, , 08:47 — REGNUM В Ульяновске после крупного пожара на полигоне в Заволжском районе сделали замеры атмосферного воздуха. Как сообщили ИА REGNUM в минприроды региона, превышение вредных веществ выявлено на самом полигоне, в районе жилой застройки превышение ПДК не зарегистрировано.

Всего было отобрано 44 пробы атмосферного воздуха с четырёх площадок в Ульяновске, которые расположены в 1−4,2 км от места возгорания. Было проверено ПДК по 11 веществам. В министерстве природных ресурсов отмечают, что при отборе проб в близлежащих точках «ощущался запах гари, наблюдалось задымление» — в районе жилом подобных последствий не было.

«Концентрации находятся в пределах предельно-допустимых концентраций, согласно гигиеническим нормам. Жалоб от населения не поступало.

Что касается зоны на полигоне, где произошло возгорание, то здесь отмечены превышения ПДК по формальдегиду, диоксиду азота, оксида углерода и взвешенным веществам», — говорят в министерстве природных ресурсов, отмечая, что высокое загрязнение и экстремально высокое загрязнение не зарегистрированы.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло вечером 29 ноября в Заволжском районе Ульяновска по Инженерному проезду. Горели мусорные отходы на территории предприятия по переработке мусора «Промутилизация», площадь горения составила около 500 кв. метров. На полигоне перерабатываются отходы с 1 по 4 класс опасности, в том числе отходы нефтепродуктов.

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