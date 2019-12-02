Кемерово, , 08:49 — REGNUM В Кемеровской области в результате столкновения скорой помощи и двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщает информационный портал «Сибдепо» со ссылкой на местные экстренные службы.

По данным областного ГИБДД, дорожная авария произошла 2 декабря на 10-м километре трассы Белово — Гурьевск. Как рассказал дорожной полиции водитель легкового автомобиля, въехавшего в скорую, он отвлёкся и допустил столкновение. От удара реанимобиль развернуло и выкинуло на встречную полосу движения, где он столкнулся с другой машиной.

Как сообщают в Кемеровском областном центре медицины катастроф, в ДТП пострадали семь человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Остальные будут лечиться амбулаторно. Среди пострадавших также имеются работники скорой помощи: водитель, фельдшер и врач.

Обстоятельства происшествия уточняются.