Челябинск, , 08:40 — REGNUM Трое пострадавших 1 декабря в ДТП пассажиров сервиса «BlaBlaCar» находятся на лечении в горбольнице №2 Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба челябинского минздрава.

Двое помещены в реанимацию. Один находится в травматологическом отделении.

По данным минздрава, три бригады скорой помощи 1 декабря прибыли к месту ДТП. Пострадавших вывели из шока. После райбольницы села Фершампенуаз их перевезли в Магнитогорск.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе Южноуральск — Магнитогорск столкнулись Hyundai и «Лада». Погибли четыре человека.

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