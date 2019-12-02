Уссурийск, Приморский край, , 08:40 — REGNUM Специалисты Центра «Амурский тигр» усомнились в показаниях мужчины, который был доставлен в медучреждение с рваной раной бедра, указав, что на него напал тигр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По версии охотника, тигр напал на него в районе села Кроуновка, под Уссурийском, и после нескольких выстрелов, зверь оставил мужчину. Специалисты природоохраны, выезжавшие на место происшествия, подвергли сомнению показания мужчины относительно нападения тигра.

Как рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Панкратов, осмотрев место происшествия, а также проанализировав собранные на месте улики и изучив показания, данные охотником и его товарищами, комиссия при департаменте установила, что ни амурский тигр, ни иное хищное животное не имеет отношения к травмам, полученным охотником, пишет ВладНьюс.

Как сообщало ИА REGNUM, охотник, находящийся в охотничьем хозяйстве в районе села Кроуновка, получил телесные повреждения во время нападения на него тигр, однако, смог отогнать животное выстрелами из ружья.