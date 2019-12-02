Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Свердловской области к административной ответственности за нарушение при осуществлении деятельности по взысканию долгов (ст. 14.57 КоАП РФ) привлечено ООО «Национальная служба взыскания». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Суд оштрафовал компанию на 100 тыс. рублей.

Отметим, что нарушение законодательства установлено в ходе внеплановой проверки, которую провело управление ФССП по заявлению гражданина.

Мужчина обратился с заявлением, так как в течение продолжительного времени коллекторы требовали с него долг его умершей супруги. Гражданин пояснял по телефону, что не является ни заёмщиком, ни поручителем по выданному ранее его жене кредиту в банке. Тем не менее ему продолжали регулярно поступать звонки и смс-сообщения с требованием погасить долг.