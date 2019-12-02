Уфа, , 08:40 — REGNUM В Уфе на озере Кашкадан сотни рыб вмерзли в лед. Видео об этом 1 ноября опубликовано в социальных сетях.

На видео, которое сняла местная жительница, видно, что крупные и мелкие рыбы «вмурованы в лед». Пользователи возмущаются и отмечают, что это настоящая экологическая катастрофа.

Напомним, что в ноябре в парке «Кашкадан» проводились работы по откачке воды из озера. Тогда чиновники заверили, что рыба будет переселена в другие водоемы.

Журналисты ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщают, что рыбу из озера действительно переселяли, но часть рыбы могла спрятаться в ил. По словам чиновников, процесс вмерзания рыбы в лед в водоемах происходит довольно часто. Специалисты отметили, что в озере пробурены лунки для того, чтобы рыба могла дышать.

По словам чиновников, причину гибели рыбы в озере определят специалисты.

Сейчас же сотрудники минэкологии Башкирии предупреждают об опасности хождения по тонкому льду и рекомендуют местным жителям воздержаться от таких прогулок.