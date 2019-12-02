Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM Сахалинский долгострой — ГРЭС-2 — которую 25 ноября торжественно запустили полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор региона Валерий Лимаренко, отключился второй энергоблок, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА Сахалин. Инфо, причины происшествия выясняются. Сейчас ГРЭС работает по диспетчерскому графику. Факт случившегося подтвердили и в Сахалинэнерго.

«За ноябрь 2019 года на ГРЭС-2 произошло 26 технологических отключений, в том числе и отключение энергоблока №2. По указанному происшествию проводится расследование, причины выясняются», — говорится в сообщении компании.

ГРЭС-2 пока со своими задачами справляется — энергетики после поломки экстренно ввели резервное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2019 года «Русгидро» ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2. ГРЭС — долгострой, многократно раскритикованный Счетной палатой России. Торжественную церемонию возглавили полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.