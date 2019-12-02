Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM Бурятия готова помочь пострадавшим в страшном ДТП в Забайкальском крае, в котором погибли 19 человек. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава республики Алексей Цыденов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал им стойкости в эти дни. Пострадавшим глава пожелал скорейшего выздоровления.

«Знаю, что по поручению председателя правительства Д. А. Медведева оказываются все меры помощи пострадавшим. Но и мы, если чем можем, готовы помочь нашим близким соседям и землякам всем необходимым», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 1 декабря 2019 года. Туристический автобус вылетел с трассы в реку недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе края. В автобусе ехали 44 человека.

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