Екатеринбург, , 08:35 — REGNUM Ходатайство об аресте отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего ребёнка поступило в Ленинский районный суд. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как сообщили изданию в пресс-службе Свердловского областного суда, документ об избрании меры пресечения направило следствие. Ходатайство будет рассмотрено судьёй Ленинского районного суда Надеждой Ханкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ сообщили о задержании главы секты, в которой, по предварительной информации, состояли родители убитого мальчика. Тело ребёнка было найдено в одном из парков Екатеринбурга, рот ребёнка был закрыт кляпом.

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