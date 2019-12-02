Апиа, , 08:25 — REGNUM Эпидемия кори в Самоа набирает обороты: число погибших превысило полсотни человек, а количество инфицированных увеличивается на сотню человек ежедневно, сообщает 2 декабря Reuters со ссылкой на данные правительства тихоокеанской страны.

По последним данным, число погибших достигло 53 человек, причем подавляющее большинство из них (48) — дети в возрасте до четырех лет.

Всего в Самоа, численность населения которой составляет около 200 тысяч человек, зарегистрировано более 3,7 тысячи случаев заболеваний корью. Только за последние два дня, воскресенье и понедельник, число инфицированных увеличилось на 198 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 48 жертвах инфекции.

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