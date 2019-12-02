Ченнаи, Индия, , 08:26 — REGNUM В Индии из-за сильных тропических ливней стена здания рухнула на людей, в результате чего погибли как минимум 15 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

По данным журналистов канала, ЧП произошло утром 2 декабря в городе Коимбатур штата Тамилнад из-за того, что стену подтопило потоками воды. В настоящее время спасатели продолжают разбирать обломки в поисках оставшихся в живых.

Сообщается, что ливни идут в прибрежных районах штата уже несколько дней, и ранее из-за стихии погибли три человека. Ливни также ожидаются в ближайшее время во всех прибрежных районах штата Тамилнад. Власти сообщают, что соответствующие службы готовы к непогоде и нет повода для паники.