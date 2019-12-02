Хабаровск, , 08:13 — REGNUM В Хабаровском крае водители сняли на видео крупного тигра, который вышел на дорогу. На место выехали специалисты центра «Амурский тигр», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Видео с огромным тигром, гуляющим по трассе, разместили в Instagram водители, проезжавшие мимо Змеиной сопки под Хабаровском. Зверь вел себя неагрессивно, словно позволяя людям себя сфотографировать.

Специалисты центра «Амурский тигр» отметили правильное поведение водителей, которые не стали выходить из машины, — это очень опасно. Место, где тигр вышел в людное место, сейчас проверяют. Гигантские кошки крайне редко выходят к людям, специалисты «Амурского тигра» выяснят, не больно ли животное, не голодает ли оно. Амурский тигр — один из самых редких зверей на планете, он занесен в Международную Красную книгу.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в зоопарке у пары львов впервые в истории родились малыши.