Омск, , 08:08 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков отправил телеграмму на имя главы Забайкальского края Александра Осипова со словами соболезнования родным и близким погибших в результате падения автобуса с моста. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в правительстве Омской области.

«В Омской области разделяют горе всех, кто потерял в этой страшной аварии родных и близких», — говорится в телеграмме.

Пострадавшим жители Омской области пожелали скорейшего выздоровления, родным погибших — сил и выдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья. Автобус с пассажирами упал с моста через реку Куэнга. Погибли 19 человек.

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