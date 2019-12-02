Сретенск, Забайкальский край, , 08:02 — REGNUM Власти Забайкалья выплатят компенсации семьям погибших от аварии автобуса в Сретенском районе. Компенсации пострадавшим составят до 1 млн рублей в зависимости от заключения врачей. Об этом сообщил вице-премьер региона Андрей Гурулев журналистам ТАСС.

«Губернатор определил суммы компенсаций: по 1 млн рублей — родственникам за каждого погибшего, по 400 тыс. рублей — пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тыс. тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести», — сказал Гурулев.

По его словам, автобус доставят в Читу для осуществления следственных мероприятий.

Ранее глава Сретенского района Алексей Закурдаев заявил, что расходы на погребение 19 погибших в аварии будут выплачены из местного бюджета и составят по 60 тыс. рублей на каждого.