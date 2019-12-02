Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря 2019, 08:02 — REGNUM Власти Забайкалья выплатят компенсации семьям погибших от аварии автобуса в Сретенском районе. Компенсации пострадавшим составят до 1 млн рублей в зависимости от заключения врачей. Об этом сообщил вице-премьер региона Андрей Гурулев журналистам ТАСС.
По его словам, автобус доставят в Читу для осуществления следственных мероприятий.
Ранее глава Сретенского района Алексей Закурдаев заявил, что расходы на погребение 19 погибших в аварии будут выплачены из местного бюджета и составят по 60 тыс. рублей на каждого.