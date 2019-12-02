Чита, , 07:36 — REGNUM Всё больше пострадавших в аварии с автобусом, слетевшем с моста в Забайкалье, помещают в реанимацию краевой клинической больницы. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на данный момент там находится четверо из шести выживших пассажиров.

Все пациенты находится в тяжелом состоянии. По словам заместителя главного врача больницы по хирургии Евгения Порушничака, сегодня, 2 декабря, планируется, что к нам прибудут ещё несколько пострадавших из районов.

«Мы готовы к приему. К помощи федеральных коллег не обращались, обходимся своими силами», — сообщил Порушничак.

Напомним, 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус слетел с моста через реку Куэнга. 19 человек погибли, ещё 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. Уголовное дело расследует СУ СК РФ. Сегодня на территории Сретенского района объявлен траур.

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