Чита, , 07:26 — REGNUM Корреспондентам сайта «Чита.ру» удалось пообщаться с одним из пассажиров автобуса, упавшего с моста в Сретенском районе Забайкалья. Александр Чернявский теперь пациент забайкальского травматологического центра. По его наблюдениям, до того как случилась авария, водитель ехал довольно медленно.

«Километров 70 ехал он. На мосту он тормознул, как я понял. И начало таскать, не справился с управлением. Быстро, в доли секунды, хлопок, и темнота», — делится пережитым Александр Чернявский.

По его словам, спасение пострадавших значительно затрудняло то, что автобус упал на на крышу и собственным весом сплющил многих пассажиров. «Вытащил сзади двух человек пожилых, полез дальше. Люди зажаты были сиденьями. Кричали помогите, а как поможешь», — поясняет пассажир автобуса. Александр говорит, что в этом ДТП выжили и его жена, и ребёнок. Правда женщина находится в реанимации, у неё серьезные серьезные травмы позвоночника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года, около 15:00, в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста на крышу. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе водитель, погибли. Ещё 19 пострадали. Причиной аварии называют лопнувшее колесо. Сегодня, 2 декабря на территории Сретенского района объявлен траур.

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