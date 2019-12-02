Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM Гражданин Киргизии пойдет под суд на Камчатке за незаконное пересечение границы России. Ранее мужчину уже выдворяли из РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В июле 2019 года мигрант из Киргизии был решением суда выдворен из России за нарушение правил регистрации. Но вновь незаконно приехал на Камчатку, чтобы работать, несмотря на то, что въезд в нашу страну ему был закрыт на пять лет.

Но через месяц после выдворения из России он вновь вернулся на Камчатку — с другим паспортом и новыми учетными данными.

Сейчас он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит реальное лишение свободы

Как сообщало ИА REGNUM, на принудительное выдворение нелегалов с Сахалина из федерального бюджета в 2020 году потратят 2,5 млн рублей.