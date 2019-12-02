Чебаркуль, Челябинская область, , 07:12 — REGNUM В Челябинской области столкнувшаяся с бензовозом фура сгорела после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба АО «УралАвтодор».

Грузовик «Мерседес» ехал к Челябинску. На территории Чебаркульского района машина столкнулась с бензовозом «КАМАЗ». Фура остановилась на трассе, был включён аварийный сигнал. И в этот момент сзади грузовик протаранил бензовоз.

Водители не пострадали. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в районе 2:00 по местному времени. К ликвидации последствий ДТП были привлечены пожарные.

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