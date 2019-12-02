Остин, США, , 07:10 — REGNUM Небольшой самолет потерпел крушение в северном пригороде Сан-Антонио в американском штате Техас. В результате погибли по меньшей мере три человека, сообщает 1 декабря телеканал KTRK-TV.

Сообщается, что самолет следовал из техасского города Шугар Ленд в город Берн в центральной части штата. В районе Сан-Антонио пилот сообщил диспетчеру о неполадках в двигателе и запросил посадку, однако самолет упал на жилой массив в нескольких кварталах от аэропорта.

Полиция сообщила о гибели трех человек. Экспертные службы расследуют причины и обстоятельства крушения.