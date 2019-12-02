Петропавловск-Камчатский, , 07:09 — REGNUM Пожарный на Камчатке зарезал своего коллегу в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным СУ СК РФ по Камчатскому краю, 55-летний пожарный пожарного поста Аянка приехал на лечение в поселок Каменское. Там он познакомился со своим коллегой — 48-летним пожарным из местной части. Был ли между ними конфликт, употребляли ли они перед ссорой спиртное — выясняют следователи. В ходе драки пожарный нанес коллеге ножевое ранение в сердце. Прибывшая скорая помощь не успела спасти мужчину. Он скончался.

По странному стечению обстоятельств на следующий день после убийства в Каменском загорелась та самая больница, в которой проходил лечение убийца.

Как сообщало ИА REGNUM, на курильском острове Итуруп расследуют обстоятельства убийства бывшего контрактника. Он отмечал «дембель», выпивал с знакомым, в ходе ссоры был убит.