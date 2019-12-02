Чебаркуль, Челябинская область, , 07:02 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись фура и бензовоз. Авария произошла ночью, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Грузовик с полуприцепом и бензовоз столкнулись в Чебаркульском муниципальном районе на 1825 километре трассы. К ликвидации последствий ЧП были привлечены пять единиц техники и 16 человек.

Сведений о пострадавших нет.

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