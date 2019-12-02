Чита, , 06:52 — REGNUM Забайкалье скорбит по погибшим пассажирам автобуса, попавшим в смертельное ДТП. Оперативное совещание у главы региона Александра Осипова началось сегодня, 2 декабря, с минуты молчания, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Прошу уделить особое внимание семьям погибших. Вместе с главами районов и соответствующих служб нужно помочь им в проведении погребальных мероприятий. Нужно уточнить, возможно остались вдовы, дети-сироты. Оказывать им моральную, физическую помощь, чтобы люди не оставались одни со своим горем», — отметил губернатор в поручении к членам правительства.

Также Александр Осипов напомнил: «Слишком часто на территории края происходят трагические события». Он попросил забайкальцев бережнее относиться к себе и окружающим.

Уже сообщало ИА REGNUM, за последнее время это не единственное страшное ДТП в Забайкалье. В Агинском районе 13 ноября и рано утром 14 ноября произошло два ДТП, в которых погибли 11 человек.

1 декабря в Сретенском районе пассажирский автобус слетел с моста через реку Куэнга. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе водитель, погибли. Ещё столько же пострадали. С травмами различной тяжести они находятся в нескольких забайкальских больницах.

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