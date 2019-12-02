Оренбург, , 06:43 — REGNUM В Оренбургской области в больнице скончалась женщина (24-летняя гражданка Узбекистана), которая находилась в салоне микроавтобуса, попавшего 24 ноября в ДТП на трассе Оренбург-Акбулак. Таким образом число погибших из-за аварии выросло до семи человек, сообщает портал Время56.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 24 ноября на территории Оренбургской области столкнулись минивэн и грузовик. В салоне микроавтобуса находились иностранцы. Скончались пятеро взрослых и ребенок. Два человека были госпитализированы.

По предварительным данным полиции, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой. Минивэн следовал в Ростов.

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