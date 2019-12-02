Хабаровск, , 06:42 — REGNUM Аварийные детские площадки в Хабаровском крае привлекли внимание регионального уполномоченного по правам ребенка Виктории Трегубенко. По ее данным, каждая восьмая площадка в крае — аварийная и опасная для детей, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В интервью региональному ИА ДВ-Новости Виктория Трегубенко обратила внимание на бездействие управляющих компаний, которые отвечают за безопасность дворов и расположенных на них площадок:

Виктория Трегубенко «Это прописано в законодательстве. В Хабаровском крае каждая восьмая площадка представляет опасность. Мы ведем мониторинг с 2017 года. И к сожалению адреса из этого списка не всегда исчезают. Некоторые УК, вместо того, чтобы устранять нарушения, просто устраняют сами детские площадки».

Виктория Трегубенко привела примеры не только в краевой столице, но и в Ванино — на морском побережье края, где уже очень давно на детской площадке зияет открытый канализационный люк, а УК вместо того, чтобы его закрыть, огородила его ленточками.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в камчатском Вилючинске приставы закрыли детские площадки в детском саду из-за антисанитарии.