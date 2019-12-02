Зея, Амурская область, , 06:34 — REGNUM В Приамурье из-за сложных погодных условий произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с массовой гибелью людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Трагедия произошла утро в понедельник, 2 декабря, на автомобильной трассе в Зейском районе Приамурья. Ее участниками стали две машины — Toyota Crown и SsangYong Rexton, рассказали в управлении ГИБДД Приамурья.

«Умер ещё один пострадавший, таким образом, общее количество погибших составляет три человека, ещё один человек получил ранения», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, представители дорожных служб выступили с обращением, в котором опровергают, что на участке трассы, где произошло ДТП с гибелью пяти человек, был гололёд.