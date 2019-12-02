Магадан, Магаданская область, , 06:38 — REGNUM На 1,3 млн рублей повысило правительство Магаданской области норматив финансовых затрат на капитальный ремонт дорог. Об этом сообщает издание «Весьма».

В соответствии с принятым законом затраты на ремонт километра дороги составят 9,8 млн рублей, в то время как в 2018 году — 8,5 млн.

Данные нормативы будут учитываться для определения объёма бюджетных расходов.

Напомним, 25 ноября областное правительство внесло соответствующие поправки в региональный закон «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог».