Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря 2019, 06:29 — REGNUM Предприниматель, которому принадлежал разбившийся 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края автобус Kia Grandbird, в течение пяти последних лет стабильно выигрывал контракты на оказание транспортных услуг по перевозке школьников Читы до месту обучения и обратно. С 2013 по 2018 годы их набралось несколько десятков, пишет «Забайкальский рабочий» со ссылкой на данные системы контрагентов «СПАРК Интерфакс».
Общая сумма контрактов за подвоз до места учёбы школьников из отдаленных читинских школ превышает 5,6 миллиона рублей.
Как уже сообщало, 1 декабря 2019 года в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус рухнул с моста. В салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе, водитель, погибли. Ещё 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы.
Читайте также: «Водитель гнал, снег шёл»: подробности страшного ДТП в Забайкалье