Сретенск, Забайкальский край, , 06:19 — REGNUM Все 19 пострадавших в ДТП с автобусом, упавшим с моста в Сретенском районе получают медицинскую помощь в полном объеме. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Автобус упал с моста в Забайкалье СКР

В Шилкинской больнице, где сейчас развёрнут травмацентр, находится семь человек, состояние двух из них оценивается как тяжёлое. Одному пациенту была проведена операция. Тактику лечения через телеконсультации контролируют специалисты института имени Бурденко.

«У остальных пострадавших характерные травмы, которые практически всегда возникают при ДТП: переломы и повреждение конечностей, позвоночника, ушибы и сотрясение головного мозга и другие. Всем больным сразу же была проведена необходимая диагностика, включая исследования на компьютерном томографе», — отметил главный врач Шилкинской ЦРБ Сергей Бянкин. По его словам, тех пациентов, кому позволяет состояние, готовят к транспортировке в Читу бортом санавиации.

В Сретенской ЦРБ сейчас получают лечение шесть человек, в том числе один ребенок 12 лет. Известно, что четверых пострадавших туда доставили медики, а ещё двое обратились самостоятельно сегодня, 2 декабря.

«У девочки состояние ближе к удовлетворительному. Тяжелых пациентов нет. Сейчас бригада специалистов регионального центра медицины катастроф принимает решение кого из больных будут эвакуировать в краевую клиническую больницу», — пояснил главный врач Сретенской ЦРБ Анатолий Убинин.

В Нерчинской ЦРБ находятся две женщины, обе в тяжелом состоянии.

«Одной пациентке уже проведена операция, её состояние стабильное. Пострадавшую тоже консультируют специалистоы института имени Бурденко», — подчеркнула главный врач Нерчинской ЦРБ Анна Вечканова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года около 15:00в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе водитель, погибли. Ещё 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. Причиной аварии могло стать не только лопнувшее у автобуса, выполнявшего заказной рейс, колесо, но и превышение скорости.

Читайте также: После смертельных аварий МЧС предупредило забайкальцев о гололёде

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Следствие ведёт СКР. 2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура.

Читайте также: «Водитель гнал, снег шёл»: подробности страшного ДТП в Забайкалье