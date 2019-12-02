Благовещенск, , 06:16 — REGNUM В Приамурье из-за сложных условий на дорогах области остаются закрытыми для сообщения 52 автобусных школьных маршрута, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 25 ноября, после снегопада и установления на дорогах области сложной обстановки, связанной с образовавшимся снежным накатом и гололёдом, было отменено 130 школьных автобусных маршрутов. Ежедневно проводится мониторинг состояния дорог, и принимаются решения об открытии отдельных маршрутов, тем не менее, на многих территориях дети пока ещё вынуждены учиться дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября в 13 муниципалитетах Амурской области властями принято решение отменить движение автобусов по школьным маршрутам из-за гололёда на дорогах области.