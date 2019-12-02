Фокино, , 06:09 — REGNUM 554 человека было эвакуировано из-за пожара, возникшего в школе № 251 города Фокино в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 09:53 по местному времени, и уже через 7 минут первые пожарные расчёты прибыли к зданию школы. К этому времени персонал школы уже провёл эвакуацию детей, которых временно разместили в лицее № 253, расположенном неподалёку.

Как оказалось, в школе горели полы в подсобном помещении. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минусинске в здании кадетского корпуса произошло возгорание. Было эвакуировано более 30 человек, в том числе 24 ребёнка.