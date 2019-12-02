Кемерово, , 05:53 — REGNUM В Кемерове на «умной» остановке общественного транспорта, которая ранее появилась возле парка Ангелов, произошёл пожар.

Судя по фотографии, в павильоне загорелась инновационная розетка, пишет VSE42.Ru. В МЧС сообщили, что на тушение выезжали четыре человека. Пожарные отметили, что обгорел слаботочный кабель.

По предварительным данным, возгорание могло произойти по одной из причин, связанных с установкой и эксплуатацией электрооборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове ранее заработали четыре автобусных остановки, оборудованных системой инфракрасных обогревателей — две у Драматического театра, по одной — у парка Ангелов и у Искитимского моста.

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