Петропавловск-Камчатский, , 06:06 — REGNUM На Камчатке вновь ожидают сильный снег и штормовой ветер. Циклон приближается к полуострову со стороны Японии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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3 декабря в столице Камчатки и нескольких районах ожидается сильный снег, штормовой восточный ветер на морском побережье, до 25 м/сек. Штормовая погода утихнет в ночь на 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, принесли на Камчатку штормовую погоду с ветром до 30 м/сек.