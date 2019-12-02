Гуанчжоу, Китай, , 05:36 — REGNUM Три человека, оказавшиеся под завалами грунта на строящейся линии метро в городе Гуанчжоу на юге Китая, по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

Внезапное обрушение произошло в 9:28 по местному времени на месте строительства 11 линии городского метро, завалив электромопед и уборочную машину. Спасательные работы осложняются продолжающимися множественными обвалами не месте трагедии, сообщили в компании Guangzhou Metro во время пресс-конференции.

Строители тоннеля метро были эвакуированы. Частичная засыпка и укрепление бокового склона были проведены для недопущения повторного обвала грунта. Все близлежащие линии водопровода и газопровода были отключены, чтобы обезопасить близлежащие здания от возможных аварий. Поисково-спасательная операция продолжается, инцидент не повлиял на работу метро. Причины происшествия выясняются.