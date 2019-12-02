Якутск, , 05:39 — REGNUM По информации Иркутской ветлаборатории, в завезённых в Якутск хризантемах и гипсофилах выявлен опасный карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пресс-служба Россельхознадзора по Якутии предупредила, что срезанные хризантемы и гипсофилы, которые предприниматель привёз из Московской области заражены. Его обязали уничтожить все цветы. Цветочный трипс несёт угрозу растениям и окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Россию пресекли ввоз партии цикламенов в горшках, пораженных личинками западного (калифорнийского) цветочного трипса.