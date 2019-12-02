Чугуевский район, , 05:18 — REGNUM В Чугуевском районе Приморья члены добровольной народной дружины задержали злоумышленника на месте преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение заведующей сельского клуба о попытке кражи: злоумышленник, сорвав навесной замок со здания сельского клуба в селе Уборка, где похитил имущество на сумму 35 тыс. рублей и попытался скрыться, но был задержан дружинниками. В отделе полиции он дал признательные показания. Отличились члены ДНД — заведующая учреждением культуры Елена Стругова и ее супруг Станислав Стругов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге пенсионеры для противостояния уличной преступности собрались в дружины.