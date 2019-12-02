Владивосток, , 04:43 — REGNUM Успешно завершилась операция по поиску пропавшего в субботу, 30 ноября, катера с людьми на борту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Два человека, несмотря на завершение навигации для маломерных судов, на пластиковом катере вышли из Владивостока в Уссурийский залив и пропали со связи. Информация о происшествии поступила в МЧС в час ночи, после чего были подняты спасательные силы, и к счастью, пропавшие были найдены живыми и здоровыми.

Как сообщало ИА REGNUM, более месяца прошло с момента, когда пропал катер с шестью рыбаками на борту, вышедший в море 26 октября из залива Владимира Ольгинского района Приморья.