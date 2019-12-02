Хабаровск, , 04:25 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба накажет минтранс Хабаровского края за ограничение движения большегрузных автомобилей по некоторым трассам региона. Жалобу в ФАС написали перевозчики Приморья, у которых из-за необоснованного запрета возросли расходы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровское УФАС России поступило заявление от союза транспортных перевозчиков Приморского края. Перевозчики Приморья обжаловали действия хабаровского минтранса в связи с тем, что ведомство ограничило движение большегрузов по отдельным региональным и межмуниципальным трассам. Из-за этого у приморских перевозчиков возникли незапланированные дополнительные расходы в связи с необходимостью получения специальных разрешений на такие перевозки — за плату.

Минтранс Хабаровского края не сумел подтвердить законность ограничений и обязан их отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил ограничить движение большегрузов по трассе Советская Гавань — Ванино. Он мотивировал это тем, что трасса в аварийном состоянии именно из-за большегрузов, которые её разбивают. Исключение, по мнению губернатора, должны были составить только фуры и грузовики, перевозящие социально-значимые грузы. Но запрет возмутил предпринимателей побережья Татарского пролива, где находятся Ванино и Советская Гавань. Трасса, которую закрыл губернатор — единственная на всём побережье, без неё жизнь в двух муниципалитетах просто замерла бы. К тому же, Советская Гавань — Ванино является частью федеральной дороги Хабаровск — Лидога — Ванино, а та, в свою очередь, прямой связью, посредством паромной переправы, с Сахалином.

К тому же жители морского побережья стали задавать вопросы: трассу Советская Гавань — Ванино содержит краевое правительство, списывая на это по 1,5 млрд рублей в год. Трасса между тем вся в ямах и рытвинах.

Подобным образом власти Хабаровского края закрыли ещё несколько дорог в крае, изрядно осложнив при этом жизнь бизнесу не только своего, но и соседних регионов.