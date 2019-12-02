Доха, , 03:30 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье. Соответствующая телеграмма была отправлена президенту России Владимиру Путину, сообщает 2 декабря Катарское информационное агентство.

Эмир выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно последним данным, в результате аварии пассажирского автобуса в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек. Автобус упал с моста из-за лопнувшего переднего колеса. Еще 19 пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.