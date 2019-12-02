Абакан, , 03:08 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким погибших в страшном ДТП в Забайкальском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Жители Хакасии с болью в сердце восприняли известие о гибели людей в Забайкальском крае», — говорится в соболезновании.

Коновалов пожелал родным и близким погибших мужества и выдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла 1 декабря в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Автобус, выполнявший рейс Сретенск — Чита, вылетел с трассы и рухнул с моста в реку. Предположительно это произошло из-за лопнувшего колеса. Погибли 19 человек.

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