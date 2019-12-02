Южно-Сахалинск, , 03:09 — REGNUM Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели бывшего контрактника на Курилах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительным данным, мужчина служил по контракту на острове Итуруп, в одной из воинских частей. Срок его службы закончился. Он отмечал это событие с приятелем. В ходе застолья между ними завязалась драка, в результате которой демобилизованный военнослужащий погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 16-летний подросток жестоко убил пенсионера. Дело передано в суд. Вместе с 67-летним пожилым земляком подросток распивал спиртные напитки. В ходе возникшей во время застолья ссоры подросток заколол пенсионера вилами.